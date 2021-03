OPROEP. Zin in een make-over? Schrijf je nu in

Het kan weer! Een bezoekje aan de kapper, make-up, stylingtips én een fotoshoot: dat staat er op de planning in de make-overrubriek van ons weekendmagazine. Heb jij alleen, of als duo samen met iemand uit jouw coronabubbel, zin in een nieuwe look ? Schrijf je dan in door een mailtje te sturen naar hier@reageren.be.

Hoe doe je dat?

Verzamel eerst alle nodige gegevens (zie onder) en enkele foto’s van jezelf, en stuur alles samen in één mailtje naar onze redactie. Enkel complete kandidaturen komen in aanmerking. Je kan onderstaand vragenlijstje kopiëren en plakken in je mailtje: zo vergeet je geen gegevens.

Wil je je als duo inschrijven, maak dan één mailtje aan en verzamel alle gegevens en foto’s in één bericht. Duo’s kunnen enkel deelnemen wanneer ze volgens de huidige coronaregels tot elkaars bubbel behoren.

Wat moet je vermelden?

Kopieer onderstaand lijstje naar je mailtje: zo vergeet je niets. Bezorg ons graag alle nodige gegevens: alleen zo kan ons team je kandidatuur overwegen, en je goed begeleiden.

- je gegevens: volledige naam, leeftijd, woonplaats, gsm-nummer en e-mailadres

- stel je je alleen kandidaat, of als duo? Indien duo: vertel ons over jullie band met elkaar.

- persoonlijke info: beroep, hobby’s, bijzonderheden en je motivatie. Waarom wil jij graag een make-over?

- kledingmaten: confectiematen onderstuks (broeken, rokken), confectiematen bovenstuks (blouses), schoenmaat, lichaamsgewicht en lichaamslengte, en eventuele aandachtspunten. Enkel wanneer we over al je gegevens beschikken, kan onze styliste je persoonlijk advies geven.

- jouw stijl: wat is jouw huidige kledingstijl? En wat draag je nooit?

- jouw toestemming om je haar in een nieuwe coupe te kunnen knippen én kleuren. Zonder je toestemming kan je je helaas niet kandidaat stellen. Niet twijfelen, gewoon doen!

- twee recente foto’s per persoon: vraag een vriend, vriendin of je partner om een nieuwe, duidelijke foto bij daglicht van je te maken. Eentje close-up, en eentje van kop tot teen.

Verzend alles samen in één mailtje naar hier@reageren.be. Succes!

hvdv