Het aantal overlijdens door corona in België blijft dalen. Dat komt vooral door een forse afname van de sterfte bij 85-plussers. “Dat aantal is naar een baksteen naar beneden gevallen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). Dankzij de hoge vaccinatiegraad bij rusthuisbewoners. Of gaat het toch om een soort groepsimmuniteit?