Vakantieplannen in het buitenland zijn voorbarig, eerst vaccineren

“Bereid je nog niet voor op een reis naar het buitenland deze zomer.” Dat zegt gouverneur Jos Lantmeeters. De gouverneur voorspelde begin dit jaar al dat de vaccinatiecampagne traag zou verlopen en lijkt nu gelijk te krijgen. “We gaan een hele zomer lang nog moeten vaccineren”, zegt Lantmeeters. Daardoor zullen we ook nu geen zomer krijgen zoals in 2019. Hij pleit er dan ook voor om vakantie in eigen land te houden, hopelijk wel opnieuw met vrienden en familie.