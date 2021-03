Rondtrekkende mobilhome moet leerlingen helpen bij hun studiekeuze

Hasselt

De UHasselt en de Hogeschool PXL trekken met een mobilhome naar een dertigtal Limburgse secundaire scholen om laatstejaarsstudenten te helpen met hun studiekeuze. De gesprekken vinden één op één in openlucht plaats, om alles zo coronaproof mogelijk te laten verlopen. De studiebegeleiders merken dat leerlingen nog met tal van vragen zitten die ze online niet beantwoord krijgen. De eerste stop van de mobilhome is de middelbare school Kindsheid Jesu in Hasselt.