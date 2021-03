Heusden-Zolder

Aan een benzinestation op de Beringersteenweg in Heusden is zondagavond een motorfiets uitgebrand. De motorrijder was even voor 20 uur gaan tanken. Vermoedelijk is er wat benzine uit de tank gedrupt waarop de motorfiets in brand vloog. De brandweer kwam de vlammen doven. Niemand raakte gewond. mm