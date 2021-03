Minister van Werk Hilde Crevits heeft Actieplan Telewerk klaar

Het actieplan telewerk omvat verschillende acties met aandacht voor informeren, sensibiliseren, ondersteunen en controleren van ondernemingen en werknemers.

Werknemers kunnen voor op wetenschappelijk onderbouwde tips rond telewerk terecht op de website werkbaarwerk.be, en voor vragen en problemen bij de loopbaancentra, die hen kunnen begeleiden naar werkbaar telewerk. De loopbaancentra worden daarbij gestimuleerd om specifiek aandacht te besteden aan telewerk als aanleiding om bijvoorbeeld de loopbaancheque in te zetten. Samen met de loopbaanbegeleider kan de werknemer nagaan hoe telewerk een impact heeft op de werkbeleving.

Werkgevers kunnen een beroep doen op de werkbaarheidscheques. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per onderneming. Met de werkbaarheidscheques kunnen bedrijven advies inwinnen over hoe telewerk het best georganiseerd wordt met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de werknemers.

Daarnaast is er HR-ondersteuning via de ESF-oproep DRIVE, waarmee ondernemingen gratis advies kunnen verkrijgen over hoe ze concreet de werkbaarheid binnen hun organisatie kunnen verhogen. Er is ook een nieuwe ESF-oproep gepland rond opleidingen telewerk. Ondernemingen kunnen subsidies aanvragen voor opleidingen over digitale vaardigheden, psychisch welbevinden en vaardigheden voor werken op afstand.

Vlaams minister Crevits voorziet ook in ondersteuning voor de sectoren door de aanstelling van een intersectorale adviseur rond werkbaar werk bij de SERV. Die vormt de brug tussen praktijk en beleid, ondersteunt sectoren door lerende netwerken op te zetten en bevordert samenwerking tussen sectoren.

Van de 7.635 ondernemingen die tot 1 februari gecontroleerd werden op telewerk, stelde de arbeidsinspectie 1.225 inbreuken vast. Maar in de strijd tegen het coronavirus, is telewerk essentieel. Minister Crevits vraagt de inspecteurs ook te informeren en sensibiliseren rond productief, duurzaam en werkbaar telewerk en mee te geven op welke ondersteuning de onderneming recht heeft.

“De coronacrisis vraagt grote inspanningen van werknemers en bedrijven. Telewerk zorgt er in veel gevallen voor dat de grenzen tussen werk en privé vervagen. Bovendien wordt het menselijke contact met collega’s vaak gemist en weegt dat psychologisch zwaar door. Tegelijk geven ondernemingen aan dat telewerk soms een rem zet op de productiviteit. Om werknemers en ondernemingen verder door deze periode te loodsen en telewerk op een duurzame manier mee te nemen naar de werkvloer van morgen, lanceren we het Actieplan Telewerk waarin we werknemers, werkgevers en sectoren ondersteunen om telewerk zo goed mogelijk te organiseren”, aldus Hilde Crevits.