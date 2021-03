De Croo hint op alternatief voor reisverbod

Premier Alexander De Croo wil met de deelstaten een nieuw samenwerkingsakkoord over testing en quarantainemaatregelen overeenkomen. De bedoeling is tot een sterkere afdwingbaarheid te komen, zodat het geldende verbod op niet-essentiële reizen na 1 april uitgefaseerd kan worden. Dat heeft De Croo gezegd in de Kamercommissie ‘Europese Aangelegenheden’.

De Croo ging in de commissie in op de kritiek van de Europese Commissie op het Belgische reisverbod. Net als een aantal andere landen ontving België een kritische brief van de Commissie. “Ons land zal erop wijzen dat de maatregel een strikt tijdelijk karakter heeft, proportioneel is daar het enkel niet-essentiële reizen betreft, en geen discriminerend effect heeft tussen onze eigen en EU-burgers. De vier vrijheden zijn fundamenteel en blijven onaantastbaar voor België”, aldus De Croo.

Vraag is sowieso of het reisverbod het Overlegcomité van vrijdag overleeft. “In mijn ogen is het sluitend maken van de quarantainemaatregelen en van de testing cruciaal”, zei De Croo daarover. “Daarvoor moeten wij een nieuw samenwerkingsakkoord maken, waarmee we een ander instrument zullen hebben om niet-essentiële reizen op een andere manier te beperken.”