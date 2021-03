Genkse dienstencentra zetten vrijwilligers in de bloemen

In de vijf Genkse dienstencentra - Ter Hooie, De Steymer, De Halm, De Schalm en De Hazelaar - zijn zo’n 190 vrijwilligers actief. Niet alleen in de dienstencentra zelf, maar ook bij de mindermobielencentrale en de actie ‘Een uur voor mijn buur’. Het zijn deze vrijwilligers die er samen met de beroepsmensen voor zorgen dat duizenden Genkse senioren in normale omstandigheden hun dagen prettig kunnen doorbrengen met enorm veel activiteiten.

Dit jaar is dat allemaal anders. De contacten worden beperkt, de activiteiten zijn haast allemaal geannuleerd en heel wat vrijwilligers zijn gedwongen om tijdelijk hun prestaties te onderbreken en zijn dus ‘werkloos’. Dat vinden de meesten helemaal niet leuk, want ook voor hen valt daardoor een zinvolle activiteit en veel sociaal contact weg.

Om te laten zien dat hun inzet op prijs gesteld wordt – en omdat het vrijwilligersfeest om de gekende reden geschrapt werd – kregen de vrijwilligers deze week een box met lekkernijen aan huis bezorgd. Daarvoor deden de dienstencentra een beroep op de Genkse onderneming vzw Alternatief. Die maakt niet alleen boxen klaar, maar bezorgt ze ook aan huis. De geschenkjes werden door de vrijwilligers zeer gewaardeerd en enthousiast onthaald. Ze staan klaar om, zo snel als het weer mag, de wereld van hun zorgbehoevende senioren weer te laten openbloeien door hun inzet.