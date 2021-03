Gemeente lanceert infotas dementie

Elke 4 seconden is er in de wereld iemand die de diagnose dementie krijgt. Vlaanderen telt vandaag 132.000 personen met dementie. Tegen 2035 verwachten we een toename met 42,7 procent. In Hechtel-Eksel zouden in 2035 322 personen met dementie zijn, een stijging met 53 procent. Tel daar de betrokken mantelzorgers, familieleden en naasten bij en je krijgt pas echt zicht op hoeveel mensen met (jong)dementie te maken hebben.

Tas met alle info

Dementie is meer dan een ooit een uitdaging. Niet alleen de zorgsector heeft ermee te maken, maar de hele samenleving. “Personen met dementie vinden het belangrijk om zo lang mogelijk deel te nemen aan het 'gewone leven'", legt schepen van senioren en bibliotheek Johan Feyen uit. "Ongeveer 70 procent van hen woont in een thuissituatie. Ze willen het gevoel hebben dat ze worden aangesproken op hun mogelijkheden en dat ze nog meetellen. Daarom streven we ernaar om een dementievriendelijke gemeente te zijn."

De infotassen en de reminiscentiekoffer zijn een eerste stap naar die dementievriendelijke gemeente. "Personen met dementie en hun omgeving zitten vaak met vragen over de thuissituatie, de vordering van de ziekte, de zorgplanning enzovoort. Om die vragen te beantwoorden, ontwikkelde de seniorendienst in samenwerking met de bibliotheek handige infotassen die de eerste informatie waar mensen nood aan hebben bevat: een informatiebrochure, folders van het inloophuis dementie en het expertisecentrum dementie, een dementiekompas met tips rond communicatie, een infomap vroegtijdige zorgplanning", aldus Feyen.

Boeken en films

"In de infotas zit ook een boekje met een greep uit het aanbod van onze bibliotheek", gaat schepen Feyen verder. In de bib vind je een ruim aanbod aan boeken en films over dementie. Die bieden antwoorden op vragen als hoe communiceer ik het beste met mijn moeder, hoe breng ik het thema ter sprake bij de (klein)kinderen, wat na de diagnose van Alzheimer enzovoort. "Er wordt ook gewerkt aan een reminiscentiekoffer die je binnenkort kan uitlenen in de bib en we organiseren in de komende jaren verschillende infomomenten over het thema", voegt burgemeester Jan Dalemans nog toe.

De infotassen worden verdeeld door de seniorendienst. Daar kan je ook steeds terecht met vragen over dementie. Een afspraak maken, kan via www.hechtel-eksel.be/hoe-maak-je-een-afspraak, via mail naar seniorendienst@hechtel-eksel.be of 011 89 12 12