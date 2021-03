Kapsel Sean Penn op Golden Globes is mikpunt van spot

De Amerikaanse acteur Sean Penn (60) woonde de ongewone uitreiking van de Golden Globes zondagavond bij in een strak pak, maar aan zijn kapsel was volgens kijkers weinig tijd besteed. De warrige coupe ging zelfs een eigen leven leiden op Twitter.

Sean Penn verscheen in een keurig zwart-wit pak met das op de prestigieuze prijsuitreiking. Daar had hij het over het werk dat CORE, de hulporganisatie van de ster die staat voor Community Organized Relief Effort, verricht om de coronaviruspandemie te bestrijden.

De aandacht was echter vooral op zijn warrige coupe gericht, zo blijkt uit een hele reeks tweets van kijkers. “Sean Penn ging naar de kapper en vroeg dezelfde look als Dokter Bibber uit het gelijknamige bordspel”, schreef een kijker. “Proficiat aan Sean Penn voor zijn als alle Three stooges”, staat er ook te lezen als verwijzing naar de Amerikaanse komische act die slapstickfilms uitbracht in de jaren dertig, veertig en vijftig.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Anderen vonden de totale look van de ster dan weer heel herkenbaar. “Hij zag er precies uit zoals ik eruit zou zien als ik me midden in een pandemie zou moeten opkleden”, luidt en van de commentaren. Het is niet de eerste keer dat het ietwat weerbarstige haar van Sean Penn een dingetje wordt op sociale media. Vorig jaar was dat al eens het geval na zijn verschijning in het televisieprogramma Morning Joe. Tien reageerde de acteur op de commentaren. “Als je denkt dat mijn haar wild staat in het programma, dan moet je eens kijken hoeveel wilder het wordt als mensen doneren aan CORE”, schreef hij om zijn hulporganisatie in de verf te zetten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen