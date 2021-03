LIVE. Vermaelen speelt gelijk met Vissel Kobe, Djokovic hervat net als Clijsters in Miami

Novak Djokovic heeft zijn deelname toegezegd aan het Miami Open, dat op 24 maart begint. Voor de Servische nummer 1 van de wereld wordt het zijn eerste tornooi sinds hij vorige maand voor de negende keer de Australian Open won.

Djokovic liep 'down under' in de derde ronde een buikspierblessure op maar beet toch door en pakte er zijn achttiende grandslamtitel. Voor hij hervat in Miami, een toernooi dat hij al zes keer won, zal de Serviër een maand uit competitie zijn geweest.

Maandag zal Djokovic voor de 311e week op de eerste plaats van de ATP-ranking staan. Daarmee wordt hij alleen recordhouder, voor Roger Federer (310 weken).