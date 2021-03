PXL-studenten verdrijven lockdown met gezamenlijke single ‘Stay Right There’

Na de release van zijn debuutsingle ‘On Your Side’ en ‘Bonnie & Clyde’ lanceert Tom Nash (Tom Knarren) de clubtrack ‘Stay Right There’. Opmerkelijk is de samenwerking van de 22-jarige Maasmechelaar met zijn collegastudent Michiel Claes (Mike Rizado) uit Wijer.

Het duo studeert samen aan de Hasseltse PXL. “Michiel stuurde mij een berichtje met de vraag of ik hem feedback kon geven op zijn tracks. Dat was het begin van onze vriendschap. Die tips en dat advies evolueerde vrij snel in de gemeenschappelijke single ‘Stay Right There’, een song waarmee we de problemen van de jeugd in deze lockdown willen aankaarten. De toffe vocal en aanstekelijke melodie geven de track een dansbaar en radiovriendelijk karakter. Radio’s kunnen hem toevoegen aan hun playlists, maar je kan hem ook streamen of er keihard op dansen. Voorlopig is het afwachten wanneer ik weer achter de dj-booth kan staan, maar ondertussen heb ik van de extra vrijgekomen tijd gebruikgemaakt om nieuwe muziek te maken, en er komen nog bommetjes aan”, zegt dj/producer Tom Nash enthousiast.

Zwaar studentenleven

“De lockdown was en is niet alleen voor mij, maar voor velen een moeilijke periode. Ik ben iemand die graag onder de mensen komt en die houdt van gezellige drukte. Door de beperkingen is het studentenleven behoorlijk zwaar, want buiten het volgen van de vaak online lessen, studeren en examens zijn er niet veel mogelijkheden om ons te ontspannen. Het is wachten op versoepelingen en het moment dat we terug kunnen genieten van feestjes en party’s. Ik zal al blij zijn als ik terug kan gaan voetballen of met vrienden iets kan gaan drinken. Ja, mentaal heb ik het daar soms wel moeilijk mee, maar ik ben blij dat ik nog muziek kan maken. Voor mij is dat echt een uitlaatklep. Als dj mis ik het draaien, maar in de studio heb ik door de verschillende samenwerkingen ondertussen mijn draai gevonden en ik merk dat ik achter de knoppen steeds beter en beter word”, aldus nog Tom Nash.

Vriendschap

De nieuwe single ‘Stay Right There’ ontstond uit de vriendschap van Tom Nash met zijn PXL-collega Michiel Claes, die er alleen maar goede herinneringen aan bewaart. “Wat deze song uniek maakt, is het sympathieke karakter. Elke (radio)dj kan hem spelen of je kan er lekker van genieten als je hem streamt. Op een dansbare manier vertellen we het verhaal van jongeren die het best wel lastig hebben met de maatregelen en de stilstaande fase waarin hun leven al een tijdje is terechtgekomen. Wij spreken zelf uit ervaring, want zoals Tom het aangaf, zijn we als studenten en jongeren behoorlijk beknot in onze vrijheden. Het mooie is dat ‘Stay Right There’ zo gedraaid kan worden in de clubs of op de party’s, want dat zijn de dingen waar we allen naar uitkijken.”

Voorlopig staan er geen dj-sets op het programma, waardoor Tom Nash al z’n tijd kan stoppen in nieuwe producties. “Volgende maand drop ik de volgende release, waarvoor ik samenwerkte met een geschoolde Schotse zangeres. Een machtige stem. Ik krijg al kippenvel als ik eraan denk (lacht). Da’s voor maart, want nu ligt de focus op ‘Stay Right There’. We hebben er lang aan gewerkt, maar zijn heel tevreden over het eindresultaat en razend benieuwd naar de feedback van het publiek”, zegt Tom Nash.

‘Stay Right There’, de single van Tom Nash en Mike Rizado, verscheen op het House of Entertainment-label en is beschikbaar op alle digitale platformen.