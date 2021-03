Maaseik

Een pokeravondje in de Rode Kruisstraat heeft zondagavond vooral veel geld gekost. Zes mannen waren er in een huis aan het kaarten toen de politie rond 20.15 uur een kijkje ging nemen. Het overtal probeerde tevergeefs om weg te komen via de achteruitgang. Het zestal kreeg een coronaboete. mm