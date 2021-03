Op zoek naar een speeltje? Brits veilinghuis veilt unieke Porsche van Diego Maradona

Een Porsche 911 Carrera 2 ‘works turbo look’ cabriolet die in 1992 door wijlen Diego Maradona gekocht werd en waar de voetballegende mee reed toen hij in 1993 speelde voor Sevilla, gaat online onder de hamer bij veilinghuis Bonhams. De veiling ‘Les grandes marques du monde à Paris’ start woensdag en loopt een week later af, op woensdag 10 maart. Geschatte opbrengst van de sportwagen: 150.000 euro tot 200.000 euro.

Van de auto zijn over een periode van twee jaar slechts 1.200 stuks gebouwd. Met een 3,6 liter motor van 250 pk was de sportwagen goed voor een topsnelheid van 260 km/u. Maradona werd vaak in de auto gezien van en naar voetbaltrainingen. De voetballegende werd door de politie van Sevilla overigens tegengehouden voor het negeren van een rood stoplicht en omdat hij aan 180 km/u door het centrum van Sevilla reed.

De Porsche van Maradona. — © AFP

Het inschrijvingsbewijs. — © AFP

Bij de overige blikvangers in de veiling zijn onder andere een Lagonda 16/80HP Sports uit 1933 (met een opbrengst geraamd op 240.000 euro tot 280.000 euro), een Peugeot 402 Darl’Mat Special Sport uit 1938 (geschat op 350.000 euro tot 550.000 euro), een Mercedes-Benz 300 S Cabriolet A uit 1953 (350.000 euro à 450.000 euro), een Aston Martin DB4 uit 1960 (geschatte waarde tussen 450.000 en 600.000 euro) en een Carrozzeria Touring Superleggera Sciadipersia Coupé uit 2017 (380.000 tot 580.000 euro). (gvdl)