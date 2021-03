Ex-winnaar Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick Step) met ambitie naar Le Samyn: “Ik heb geen schrik van Mathieu”

Florian Sénéchal staat morgen als één van de favorieten aan de start van Le Samyn. “Ik kijk ernaar uit om opnieuw te starten”, aldus de renner van Deceuninck-Quick.Step. “En met slechts één ambitie: de overwinning met de ploeg naar huis halen.”

Florian Sénechal won in 2019 al een keer de Waalse openingswedstrijd en rolde afgelopen zaterdag in Ninove nog de rode loper uit voor ploegmaat Davide Ballerini. “In die koers voelde ik me nog niet echt goed”, legde hij na afloop uit. “De benen zijn nog niet wat ze moeten zijn.”

“Dat was ook logisch”, vulde Sénéchal maandagmiddag aan. “Ik had met de Clasica de Almeria (waar hij tweede werd) slechts één wedstrijd in de benen. Ik denk dat het vanaf nu alleen maar beter kan gaan. We starten met grote ambitie dinsdag. Je koerst niet voor een top tien of vijf, je koerst voor de winst, dus we willen met de ploeg winnen. We hebben meerdere troeven om uit te spelen.”

De deelnemerslijst van de koers is iets steviger in vergelijking met andere jaren. Zo staat onder meer Mathieu van der Poel aan de start. “Dat weet ik”, aldus de Fransman. “Hoedje af voor wat hij gisteren heeft gedaan in Kuurne. Hij is één van de beste renners ter wereld. Maar ik heb geen schrik voor de wedstrijd van dinsdag. Alpecin heeft alleen Mathieu, wij hebben meerdere kaarten in onze hand, we kunnen aanvallen met Bert (Van Lerberghe) of ik en dan hebben we nog onze snelle jongens Mark en Hodeg. Natuurlijk, als ik met Mathieu naar de finish trek, zal ik niet winnen, maar wij kunnen wel meerdere jongens aan zet brengen. Dat is een voordeel ten opzicht van Alpecin.”

Senechal won in 2019 en werd er ook al eens derde, vierde en vijfde. “Het is een koers waar ik van houd”, klinkt het nog. “Het is niet ver van bij mij thuis, normaal staan er veel supporters aan de kant, maar dat zal nu door covid niet het geval zijn en ik vind het een mooie wedstrijd. De laatste jaren heeft deze koers toch wel wat aan prestige gewonnen. Het is weliswaar geen World Tour, maar ik hoop dat de koers de komende jaren ook een stapje hoger kan zetten, nog meer WorldTour-teams hier aan de start zullen staan.” (belga)