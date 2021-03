Tijdelijke verkeerslichten voor aanleg van nieuw fietspad

Na twee keer uitstel is de aanleg van het fietspad in de Opcosenstraat in deelgemeente Kozen nu echt gestart. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar er zijn wel tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

Het fietspad wordt in fasen aangelegd, te beginnen met de strook aan de rechterkant voor wie uit de richting Sint-Truiden komt. In stroken van 200 meter wordt het fietspad dan vervolgens afgewerkt. In een latere fase volgt dan het fietspad aan de overzijde. In totaal komt er zo ongeveer 1 km nieuw fietspad bij. Als einddatum wordt gemikt op eind juni. Al die tijd blijft doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk, behalve wanneer een verkeersplateau in beton wordt gegoten en moet drogen. Dan komt er tijdelijk een omleiding. len