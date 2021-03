31 slimme camera’s geïnstalleerd op be-Mine in Beringen

“In de week van 15 februari werden de laatste slimme camera’s geïnstalleerd, zodat de 31 camera’s het reilen en zeilen op de site in de gaten kunnen houden”, aldus burgemeester Thomas Vints. Het gaat om een gedeelde investering van 315.000 euro. Station Beverlo en be-Mine Sinds 2018 werken stad Beringen en s-Lim cvba samen voor de uitrol van slimme camera’s op Beringse bodem. Op basis van resultaten uit een voorstudie werd in september 2019 het licht op groen gezet om 2 cameraprojecten op te starten: het station van Beverlo en de site be-Mine. De effectieve opstart gebeurde in het voorjaar van 2020. “Vooraleer de camera’s op hun plaats gehangen worden, dienen de nodige werken aan de nutsvoorzieningen uitgevoerd te zijn, zoals het voorzien van stroom en glasvezel. Eens de camera’s geplaatst zijn, zijn ze onmiddellijk actief”, weet burgemeester Vints. Gefaseerde uitrol De uitrol van dit cameraproject gebeurde gefaseerd. Midden 2020 werden slimme camera’s geplaatst aan de toegangsweg van de rotonde op de Koolmijnlaan naar be-Mine Boulevard. Tevens werden camera’s langs de Koolmijnlaan ter hoogte van Toerisme Beringen geïnstalleerd die een belangrijke rol in de aanpak van straatracers opnemen. In een volgende fase werden een aantal camera’s richting de Avonturenberg geplaatst. “De resterende camera’s situeren zich langs de centrale as op de site (Elektriciteitscentrale – Sportoase) en op het Evenementenplein. “Deze camera’s werden in de week van 15 februari geplaatst. Mooi gelijklopend met de opstart van het vaccinatiecentrum op de site dus”, merkt burgemeester Vints op. Samenwerking s-Lim De cameraprojecten aan het station van Beverlo en be-Mine werden gerealiseerd dankzij een goede samenwerking tussen stad Beringen en s-Lim. Hierbij tracht s-Lim steeds elk lokaal bestuur te ondersteunen door innovatieve technologieën aan te reiken”, aldus de voorzitter van s-Lim Raf Drieskens. Waarom slimme camera’s? Burgemeester Vints licht toe: “De camera’s hebben als doel om bij te dragen tot de preventie van overlast op be-Mine. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden om toezicht te houden bij grote volkstoelopen en evenementen op de site. De camerabeelden zullen ook gebruikt worden in de aanpak van kleine vormen van overlast door GAS-vaststellingen, maar ook in de bestrijding van criminele feiten.” De beelden worden dus niet alleen bekeken door de gemeentelijke vaststellers, maar ook de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo zal de camerabeelden kunnen bekijken in hun meldkamer.