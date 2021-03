Campus Russelberg Tessenderlo krijgt make-over!

De school is dé plaats bij uitstek om te leren, te ontdekken en te experimenteren. Maar leren doe je niet alleen in een klaslokaal. Op het gelijkvloers zal Campus Russelberg een flexibele en aantrekkelijke leeromgeving creëren die leren stimuleert en waar leerlingen kunnen werken en ontspannen. In de huidige eetzaal maakt Campus Russelberg komaf met de klassieke inrichting van een schoolrefter. In de plaats komt een lichte, inspirerende ruimte waar alle mogelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. In deze warme ontmoetingsplek kunnen de leerlingen les volgen, actief aan de slag gaan, een gezonde lunch kiezen bij StarBox en zich vermaken tijdens de pauzes. De flexibele inrichting bestaande uit een grote tribune, gezellige zithoeken en kleine en grote tafels zal ervoor zorgen dat er gedurende de hele dag leven in deze ruimte zal zijn. Ook de leerlingen van de kleuter- en lagere school De Letterberg zullen ‘s middags gebruik kunnen blijven maken van de ruimte. De polyvalente ruimte, waar ook het onthaal is, zal in de eerste plaats rust uitstralen. Leren vergt immers concentratie. Je zal er akoestische werkhuisjes, laptoptafels en een tribune ontdekken. In deze leer- en leefruimte kunnen leerlingen in stilte aan de slag gaan tijdens de lesuren of studie-uren. Ook tijdens de pauzes kunnen leerlingen er komen lezen of studeren.De friswitte ruimtes zullen worden aangekleed met natuurlijke materialen en flexibele elementen om zoveel mogelijk licht binnen te halen en de leerlingen in een positieve leerstemming te brengen. De eerste werken zijn gestart en zullen klaar zijn tegen de start van het volgende schooljaar. Op Campus Russelberg kijken ze alvast uit naar de resultaten van de make-over!