Het aantal ­besmettingen per capita ligt bij de tieners níét merkelijk ­hoger. Zij hebben vooral de 20- tot 50-jarigen bijgebeend.

De besmettingscijfers blijven oplopen, en dat is slecht nieuws voor de druk op de ziekenhuizen. “Zelfs zonder de Britse variant hadden we een stijging gezien, dat hadden we al voorspeld op basis van het gestegen aantal contacten.”