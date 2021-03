Digitale woonstcontroles in Tongeren

“De burger meldt zich voor zijn adreswijziging aan bij de dienst Bevolking en met één druk op de knop wordt de adreswijziging doorgegeven aan de wijkinspecteur”, legt Tongers burgemeester Patrick Dewael uit. “Zo verloopt alles veel sneller. Naast tijdswinst is er ook een belangrijk ecologisch voordeel. Alles verloopt digitaal, wat ook minder papier betekent.”

Een adreswijziging kan ook makkelijk online aangevraagd worden via het thuisloket op de website www.tongeren.be/thuisloket. Na de aangifte komt de wijkinspecteur dan ter plaatste. Hij geeft alle nodige info door in een app. Meteen daarna krijgen de medewerkers van de dienst Bevolking bij de stad Tongeren een melding dat de woonstcontrole afgerond werd. Opgelet: na het bezoek van de wijkagent is het nog steeds nodig dat de burger zich bij de dienst Bevolking aanbiedt om de wijziging van zijn adres op de chip van de eID te laten registeren.