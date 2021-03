Limburgs Landschap: Knorretje

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Ze zijn er, maar er eentje zien, is niet voor iedereen weggelegd. Everzwijnen zijn – ondanks hun grootte – meesters in verstoppertje spelen. Ze lijken vaak voor heel wat animo en discussies garant te staan. Voor natuurfotografen een droom, voor gazoneigenaars een nachtmerrie. Kortom, een beestje dat voor heel wat beroering zorgt. Voor mij zijn ze een bewijs dat de natuur een vechter is. Die krijg je niet zomaar klein. Ondanks dat wij, als ‘oppermachtige’ mensen, nog vaak geloven dat wij die natuur wel kunnen sturen naar onze wil.

Everzwijnen leren ons alvast een lesje in nederigheid. Deze super-opportunisten maken van ons landschappelijk versnipperde Limburg een ware speeltuin. De eiken- en beukenbossen zijn hun restaurants. In een omgewoelde bodem langs het wandelpad scharrelen ze hun dessert bij elkaar. Een tussendoortje op een lekker gemaaid gazon, met dank aan de tuineigenaar die hun tafel netjes kort geschoren heeft met zijn grasmaaiertje. Bramenkoepels, rietvelden, maar even goed maisvelden zijn voor hen ideale plekjes om - tijdens de dag - rustig hun nachtelijke maaltijden te verteren. De in het bos – door grote machines – gereden sporen zijn leuke wellnessoorden waarin ze graag het ‘zwijn’ uithangen en een lekker modderbadje nemen.

Drukjachten, beheerplannen en welke maatregelen dan ook ten spijt. De everzwijnen trekken er zich geen zier van aan. Ze wroeten, knorren en badderen lekker door. Het is een onbegonnen strijd, die we niet gaan winnen. Mijn mening: laten we samen met de natuur het ‘probleem’ oplossen. Ik ben er vrij zeker van dat het uiteindelijk wel in orde gaat komen. Mits wij – die ‘oppermachtige’ mens – ons plaatsje in die natuur leren kennen. Deze uitspraak gaat zonder twijfel voor heel wat discussies en tegenspraak zorgen. Maar dat is nu eenmaal het gevolg van everzwijnen: zij brengen animo en discussies.

Foto rennend everzwijn: Johan Maessen

Foto biggen: Jos Vandebergh

Foto everzwijn in heide: Frank Kusters