Prada maakt handschoenentasje

In de auto heb je het handschoenkastje, in de komende najaarscollectie van Prada zitten handschoenportemonnees. Dat zijn piepkleine driehoekige tasjes op de rug van een paar handschoenen om kleine spullen in op te bergen als we straks weer terug naar het normale leven kunnen.

Op sociale media wordt gespeculeerd wat voor praktische benodigdheden in zo’n tasje zouden kunnen tijdens een avondje uit. Je lippenstift en huissleutel, bijvoorbeeld. Of een betaalkaart en een haarspeldje. Anderen grappen dan weer dat de portemonneetjes weleens zouden kunnen dienen om verboden middelen in een club te smokkelen. Eén ding is zeker: een smartphone past er weliswaar niet in. Die moet je thuis laten of in een extra handtas opbergen.

Hoeveel de lederen handschoenen met tasjes, ontworpen in verschillende kleuren, zullen kosten is momenteel nog niet bekend. De accessoires zijn nog niet te koop.

