Leerling Inspirocollege stoot door naar finale STEM Olympiade

In de STEM Olympiade kunnen leerlingen van over heel Vlaanderen zich met elkaar meten over hun kennis van wetenschap en technniek. Mirthe Kuda, een van de leerlingen uit het eerste jaar van het Inspirocollege, stoot door naar de finale in Brussel.

29.269 Leerlingen uit 251 scholen namen dit jaar deel aan de voorrondes van de STEM Olympiade. Slechts 64 van hen gaan door naar de finale. Deze editie was iets moeilijker dan de editie van vorig schooljaar: de gemiddelde score bedroeg dit jaar 57,1 procent - vorig schooljaar was dat nog 58,3 procent. De finalisten uit het eerste jaar behaalden minstens 112/128, de finalisten uit het tweede jaar behaalden minstens 117/128.

Ook het Inspirocollege nam deel aan de wedstrijd. Mirthe Kuda, een van de leerlingen uit het eerste jaar, gaat zelfs naar de finale. “Wij zijn trots op deze knappe prestatie en duimen alvast voor Mirthe tijdens de finale, die later zal doorgaan in Brussel”, klinkt het in het Inspirocollege. “Haar finaleplaats is tegelijkertijd een enorme opsteker voor ons leerkrachtenteam dat sinds drie schooljaren keihard werkt aan kwaliteitsvol STEM-onderwijs. Vorig jaar zorgde dat voor een plaats in de Benelux-finale van de First Lego League, dit schooljaar zien we leerlingen die toonaangevend zijn in de Olympiades.”