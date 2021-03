COLUMN CHRETIEN PAESEN: Als de zwevers zweven, begint de lente

Chretien Paesen schrijft een column over het dagelijkse leven in Hasselt

Het oudste vliegveld van ons land ligt in Hasselt. In Kiewit werd de eerste militaire school opgericht. In 1910 werd er zelfs een echte vliegmeeting georganiseerd voor 15.000 bezoekers. De vliegmeetings zijn intussen een jaarlijkse traditie geworden. Ik woon al een half leven in de buurt van Aero Kiewit en beleef het vliegend leven mee vanuit de tuin.

Tijdens de vakanties en in het weekend kan het aardig druk worden boven onze hoofden. Zo ook vorige zondag toen een stralende zon ons duidelijk maakte dat de lente in aantocht is. De koffietafel in de tuin en in het zonnetje maakte het tafereel compleet. Het gekwetter van ruziënde mussen werd afgewisseld door het zachte gefluister van zweefvliegtuigen. Boven onze hoofden cirkelde een dozijn zweefvliegers en evenveel toestellen met brommende motoren.

Zwevers zoeken stijgende lucht op waarin ze rondcirkelen om hoogte te winnen. Tijdens het bochtenwerk buigen de vleugels diep door. Echt, ik geloof niet dat de mens ooit een sierlijker toestel heeft gebouwd dan een zweefvliegtuig. Daarmee vergeleken is elk toestel waarmee u en ik naar andere oorden vliegen een betonblok met vleugels.

Er is trouwens een leuke nieuwigheid op het Hasseltse plein: de lier. Om zwevers omhoog te trekken, vervangt die steeds vaker de trekkende motortuigen en dat scheelt aardig wat decibels. Alles wat er aan geluid overblijft, is heel kort een zingende en fluitende kabel waarmee de zwever omhoog wordt gekatapulteerd. En, hoe kan het anders, eenmaal het toestel hoog in de lucht is, wordt de kabel aan een miniparachute gedropt. Al bij al een schouwspel waar menig wandelaar en fietser voor blijft stilstaan.

Voorlopig moeten ze nog op afstand toekijken. De kantine is immers coronaproof afgesloten en dat is jammer, want op de terrassen van Aero Kiewit krijg je bij de koffie of het bier de vliegbewegingen er bovenop. Tot zo lang vergaap ik mij vanuit mijn tuin aan hun capriolen.