De Lettertuin viert carnaval in klasbubbels

Dit jaar helaas geen prins en prinses, geen praalwagen en dus geen carnavalsstoet. “Door de coronacrisis moesten we een leuk alternatief zoeken voor onze kinderen”, klinkt het op de school. “En leuk was het: alle kinderen en leerkrachten kwamen in carnavalsoutfit naar school. De kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar mochten dit jaar stemmen welke juf of meester er het leukst uitzag. Een mooi verrassingspakket van Rituals stond klaar voor de winnaars. Meester Jonas (Donald Duck) en juf Amber (frietzak) waren de winnaars van de verkleedwedstrijd. De kinderen vierden carnaval in hun klasbubbel en genoten met volle teugen. Dat alle juffen en meesters mee deden, vonden ze natuurlijk de max.”