Hasseltse straatnamen: Antonio Vivaldilaan

Antonio Lucio Vivaldi werd geboren in Venetië in 1678. Zijn vader was naast kapper ook violist en bracht hem de eerste muzikale beginselen bij. Antonio startte zijn carrière als violist bij de Cappella di San Marco. Hij werd in 1703 priester gewijd, maar moest omwille van zijn astma-aandoening geen mis lezen. De meeste van zijn concerten, cantates en gewijde muziek, componeerde hij voor de groep vrouwelijke muzikanten van een groot meisjesweeshuis. Gezien meisjes toen geen muziek mochten spelen, gaven zij hun vele concerten achter een groot doek. Het leverde hen veel bijval op, ook in het buitenland.

Vivaldi heeft meer dan 700 composities geschreven in vele instrumentale en vocale versies. Meest bekend van hem zijn wel De Vier Jaargetijden, Stabat Mater en het Magnificat. Zijn muziek weerspiegelt zijn plezier in het componeren, is vrolijk, vernieuwend helder en bedoeld om de massa aan te spreken, niet alleen de intellectuele elite. Met zijn Barokmuziek wordt hij gezien als de voorloper van componisten van de Romantiek (o.a. Bach). Hij overleed in 1741, slechts drie en zestig jaar oud.

