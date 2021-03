Calvariekruis aan de kerk in Paal gerestaureerd

Met het terugplaatsen van het gerestaureerde houten kruis en de gietijzeren Christusbeeld is het Calvariekruis weer in zijn oorspronkelijke glorie hersteld. Nu moet het dak nog gerestaureerd worden en dan is paalonline klaar met het historisch kerkhofje.

Op initiatief van paalonline en in samenwerking met de gemeente Beringen werd in 2018 het historisch kerkhofje aan de noordkant van de Sint Jan De Doperkerk in Paal gerestaureerd. Tijdens de openingsplechtigheid viel het op dat ook het Calvariekruis tegen de kerk aan een opknapbeurt toe was. Op foto’s van de kerk uit begin 1900, is te zien dat het kruis al op dezelfde plaats hing als waar het nu hangt. Meest waarschijnlijk dateert het kruis van bij de opening van de kerk in 1877.

Subsidies

Een nieuw restauratieproject werd door paalonline opgestart. Begin 2019 werd er contact opgenomen met de dienst Cultureel Erfgoed van de provincie voor een eventuele subsidie. In mei 2019 werd dan, met medewerking van de Kerkraad, een inspectierapport aangevraagd bij Monumentenwacht Limburg. Ook de diensten Gebouwen en Ontwerp Publieke Ruimten van de gemeente Beringen werden om advies en samenwerking gevraagd. Tijdens een onderhoud met schepen An Moons werden verdere acties afgesproken. Op basis van het inspectierapport van Monumentenwacht werden mogelijke restaurateurs uitgenodigd om hun offerte in te dienen. De kosten voor de restauratie werden gebudgetteerd op 9.922 euro.

Na het verzamelen van alle noodzakelijke informatie werd door de kerkraad een subsidiedossier ingediend bij de provincie Limburg en de gemeente Beringen. De provincie nam 5.953 euro voor haar rekening, de gemeente 3.969 euro. Op 11 april 2020 startte de kerkraad dan, ondanks de coronacrisis, met de restauratiewerken. Restaurateur Klaas Remmen BVBA uit Vorselaar werd aangesteld om de restauratie uit te voeren.

Dak restaureren

Op 7 augustus 2020 werden het gietijzeren Christusbeeld en andere gietijzeren ornamenten verwijderd en naar het werkhuis in Vorselaar meegenomen. Het houten kruis, dat stevig aan de kerkmuur bevestigd was met bouten die dwars door de kerkmuur gaan, werd op 27 november verwijderd door restaurateur Martijn Remmen en meegenomen naar het atelier in Vorselaar. Vooreerst werd er een onderzoek gedaan naar de vele verflagen op het kruis en op het Christusbeeld. Aan het beeld werden de nodige herstellingen uitgevoerd aan de voeten en in de lende. Vervolgens werden het kruis en het beeld in de originele kleuren en schakeringen geverfd.

Op 25 februari 2021 werden het houten kruis en het gietijzeren Christusbeeld weer tegen de noordelijke kerkmuur bevestigd. Daarmee is de restauratie van het historisch kerkhofje compleet. Of toch bijna: bij blijvend goed weer wordt het dak nog gerestaureerd en in de originele kleuren geverfd.