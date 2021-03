Eerstecommunicantjes Koersel maken kennis in de kerk

Zaterdag 27 februari kwamen de kinderen die hun uitgestelde communie zullen doen op 3 oktober 2021 even naar de kerk in Koersel. Tussen 16 en 19 uur kwamen ze samen met hun gezin even kort kennismaken.

Door de coronamaatregelen mochten er telkens maar 15 personen in de kerk aanwezig zijn. Wie ouder dan 12 was, moest ook een mondmasker dragen. De kinderen kwamen even naar de kerk om er hun naam op te geven. Ook plaatsten ze hun unieke duimafdruk in hun lievelingskleur aan een tak van een geschilderde boom. Want zoals er uit een klein zaadje een grote boom kan groeien, zo willen zij ook groeien tot mooie grote mensen. Een leuk en veilig alternatief voor de viering van de naamopgave die nu niet kon doorgaan.