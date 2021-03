Bruno Mars zet eerste stap in modewereld met Lacoste

Bruno Mars heeft zopas zijn eerste collectie voor Lacoste voorgesteld. Volgens hem klopten al jaren allerlei merken aan zijn deur, maar was het eindelijk creatief directeur van het Franse label Louise Trotter die hem kon overtuigen. Het resultaat is de Ricky Regal-collectie, genoemd naar een alter ego dat Mars zelf bedacht. “Als ik op het podium sta dan ben ik Bruno Mars, maar wanneer ik weelderige, luxueuze kledingstukken maak, word ik Ricky Regal”, zegt hij daarover.

Het resultaat is een collectie met heel wat swagger, uitgesproken kleuren en stoffen zoals zijde en fluweel. En natuurlijk mag ook het bekende krokodillenlogo van Lacoste niet ontbreken. Voor Trotter was samenwerken met Mars en het betreden van zijn unieke wereld een groot avontuur. “Hij heeft een zeer duidelijke visie en is obsessief bezig met elk detail”, zegt ze. Blijkbaar was er bovendien geen enkel aspect van het creatieve proces waar de zanger niet volledig bij betrokken was.

De Ricky Regal-collectie wordt op 5 maart gelanceerd bij achttien speciaal geselecteerde Lacoste-winkels wereldwijd. Op 8 maart volgt er dan een online release via de website van het Franse merk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen