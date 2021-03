“Geruststellende indicatie” dat Pfizer-vaccin tegen Zuid-Afrikaanse variant effect heeft

Het is een “geruststellende indicatie” dat het vaccin van Pfizer-BioNTech ook effect lijkt te hebben tegen de Zuid-Afrikaanse mutant van het coronavirus bij kwetsbare groepen.

Dat heeft Dirk De Wolf, administrateur-generaal van het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid, gezegd naar aanleiding van de besmettingen in een West-Vlaams woonzorgcentrum. Volgens De Wolf hebben de vijf hoogbejaarde bewoners, ondanks de besmetting met de besmettelijkere en daarom meer gevreesde variant, slechts milde symptomen. “Het beschermend effect is dus onmiskenbaar”, zei hij.

LEES OOK. Vier besmette verzorgers in door Zuid-Afrikaanse variant getroffen rusthuis niet ingeënt

“De Zuid-Afrikaanse variant wordt, net als de Braziliaanse en Britse, meer gevreesd vanwege de besmettelijkheid. Toch zeker bij de meest kwetsbare populatie, de mensen in de woonzorgcentra, met een hoge leeftijd en met vaak verschillende aandoeningen. Maar zelfs daar blijven de besmettingen beperkt tot wat koorts en maag-darmproblemen. Dat kan alleen verklaard worden door een goed beschermend effect van het Pfizer-BioNTech-vaccin, dat de bewoners van de woonzorgcentra kregen”, zei De Wolf maandag, bij een persbriefing over het contactonderzoek.

De Wolf voegde er wel aan toe dat het slechts om vijf gevallen ging, en één uitbraak, en hij benadrukte daarom dat hij geen wetenschappelijk verhaal vertelt. “Maar het is wel op zijn minst een geruststellende indicatie.” Volgens hem gaat dat ook op voor andere types vaccins, zoals die van Moderna en AstraZeneca, zelfs na een eerste dosis. Vlaams minister Wouter Beke zei dan weer dat “dit doet aanvoelen dat de vaccins ook tegen de Zuid-Afrikaanse variant een belangrijk effect hebben”.

De Wolf had net voordien slides getoond die aantoonden dat in de eerste week van februari nog slechts een op de vijf actieve clusters terug te voeren waren tot de woonzorgcentra. De scholen zijn verantwoordelijk voor een derde van de clusters, de bedrijven voor een kwart. Door de vaccinatiecampagne daalde sinds januari het aantal uitbraken in de woonzorgcentra fors.