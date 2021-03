Referee Department: “Geel voor Lawrence terecht, VAR mocht niet tussenkomen voor fout Gavory”

Het Referee Department van de KBVB ging bij zijn terugblik op de negenentwintigste speeldag in op twee situaties, allebei in de topper tussen Standard en Anderlecht. Het oordeelde dat de gele kaart voor Lawrence, die met twee voeten vooruit doorging op de enkel van Carcela, voldoende was. Standard-speler Gavory moest wel bestraft worden met een tweede gele kaart. De VAR kon hier niet tussenkomen omdat het niet over een rechtstreekse rode kaart ging.