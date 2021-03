Tentoonstelling 'Het Russisch Kamp' in het cultureel centrum

In het cultureel centrum van Eisden loopt momenteel een tentoonstelling over het voormalig 'Russisch kamp', de barakken waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Russische en Duitse krijgsgevangen opgesloten werden. Daarna werden de barakken gebruikt als thuisbasis voor de mijnwerkers. De expo brengt verhalen en foto’s over de lotgevallen van de voormalige bewoners van het kamp.

Tijdens WO II werd er een krijgsgevangenkamp in de omgeving van de koolmijn van Eisden opgericht. Naargelang de krijgskansen keerden, werden er Russische en Duitse krijgsgevangen in opgesloten, maar ook burgers. Zij moesten zwaar werk doen in de mijn en werden slecht behandeld.

Door de grote kolenslag vanaf 1945 werden er arbeiders van heinde en verre geronseld waardoor er al gauw een woningtekort ontstond. De mijndirectie huisvestte de nieuwe gezinnen dan maar in de barakken van het voormalige Russisch kamp. Maar ook ex-gevangenen met namen zoals Boris, Wassily, Boebbie, Gerhard, Karl-Heinz, Ruski Antek enzovoort zijn zo in de mijnen blijven werken.

Solidariteit

Ook na de oorlog bleef het vrij primitief wonen in het kamp met gemeenschappelijke toiletten en wasplaatsen, slijkerige wegen, gekalkte muren met als enige luxe soms Balatum op de vloer. De mensen woonden nogal geïsoleerd van de rest van de bevolking. Er was een winkeltje en een cafeetje en er liep zelfs een pseudo-burgemeester rond. De solidariteit onder de bewoners was heel groot, lief en leed werden samen beleefd en gedeeld.

De barakken werden in de jaren zestig afgebroken. Op dezelfde plek kwam er een vestiging van Bekaert, die inmiddels ook alweer met de grond gelijk gemaakt werd. Nu groeit de brem en de gaspeldoorn zoals weleer op de zandige bodem. In het cultureel centrum van Eisden zijn de verhalen met vele foto’s over de lotgevallen van de voormalige bewoners en schaalmodellen van het kamp nog te bekijken tot 18 mei 2021.