Leerlingen De startlijn sturen bloemetjes naar rusthuisbewoners Immadi

De kinderen van basisschool De Startlijn in Stokrooie reflecteerden over hun eigen leven in tijden van corona en hoe dat door het virus plots veranderde. Maar ze leven ook mee met de ouderen in de rusthuizen, voor wie deze periode eenzaam kan zijn. Daarom schonk de school bloemetjes met een boodschap aan rusthuis Immadi.

Naar aanleiding van één jaar corona in ons land blikten de kinderen van de Startlijn in Stokrooie terug op hun eigen leven. Ze weten heel goed wat ze missen: de verjaardagsfeestjes, op bezoek gaan bij familie, kunnen spelen bij een vriendje thuis, de uitstapjes... Maar ze weten ook dat we dit virus moeten verslaan. Ze kijken hoopvol uit naar een toekomst waarbij we ons leven weer helemaal kunnen hervatten.

“Onze kinderen leven mee met de ouderen in onze maatschappij die in de rusthuizen verblijven”, klinkt het op de school. “Ze voelen de eenzaamheid van deze mensen aan nu er minder bezoek kan zijn en er mensen aan corona overlijden. Daarom brachten we, in naam van onze kinderen, een bloemetjes met een kaartje van de school naar het rusthuis Immadi. We kozen dit rusthuis omwille van de verbondenheid met de KT-scholen, aangezien onze geschiedenis bij dezelfde congregatie begon. De kinderen schreven nog een persoonlijk kaartje voor elke bewoner: ‘Hou vol’ stond erop.”