Zorghuis Limburg verwent vrijwilligers met ontbijt

Vrijwilliger zijn in Zorghuis Limburg heeft vele betekenissen. “Maar het geeft vooral een voldoening van onschatbare waarde”, klinkt het bij enkele vrijwilligers. “We krijgen een goede begeleiding om onze taak te vervullen en we mogen vaak hartverwarmende momenten ervaren. Er is onnoemlijke dankbaarheid. We zitten in een gezellig team en ontvangen een grote waardering voor onze inzet. Zo werden we vandaag nog verrast met een mooie ontbijtkorf aan huis.”

Wil jij de ploeg versterken? Zorghuis Limburg, Hazerikstraat 13 ,3582 Koersel - 011/76.71.01, info@zorghuislimburg.be