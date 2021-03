Zelfde jurk, tien jaar later: Mad Men-actrice January Jones past nog in gewaagde creatie

“Tien jaar later en de jurk past nog steeds. Ongeveer”, schreef Jones bij twee kiekjes van zichzelf in de oranjerode creatie. De eerste foto is gemaakt in 2021, het tweede kiekje dateert van de Golden Globes-uitreiking in 2011.

In haar Instagramverhaal deelt ze nog enkele foto’s van “haar droomjurk’. Bij de eerste schrijft ze dat het haar toch enige moeite kostte om erin te geraken. “Dit is een deel van het probleem”, schrijft ze bij een volgende foto met roze donut in haar handen. “Ik heb intussen ook een kind gekregen.” January Jones werd later in 2011 mama van zoontje Xander.

Jones haalde een decennium geleden wereldwijd de krantenkoppen met de creatie, voorzien van een diepe halslijn en gedurfde uitsparingen rond haar middel. Hoewel ze dit jaar niet genomineerd was voor een award, kleedde ze zich voor de gelegenheid toch op.

Met de throwback inspireerde ze trouwens ook actrice Kiernan Shipka, die in Mad Man de rol van Sally Draper vertolkt, fictieve dochter van Don en Betty Draper. De ster is vandaag 21 jaar en trok nog eens haar lieflijke jurk aan van op de Golden Globes in 2011.