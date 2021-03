Samana Kerkhoven brengt soep rond bij leden

Omdat ze elkaar al zolang niet meer kunnen zien, kwamen de kernleden van Samana Kerkhoven op het lumineuze idee om eens soep te bezorgen aan alle leden. Ze kozen voor lekkere tomatensoep met balletjes, bereid door Hoeve Gervan (die ook altijd het wijkrestaurant verzorgt) en bij de zieken bezorgd door de kernleden, natuurlijk op een coronaveilige manier. Het korte bezoekje, buiten aan de deur, was voor alle leden een aardige verrassing in deze moeilijke tijd. “Hopelijk kunnen we weer samenkomen van zodra de meerderheid gevaccineerd is, want dat is toch de wens van alle leden.”