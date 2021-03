Stefaan Vermeulen toont ziel van de stad in The Gallery

In de Molenstraat ligt het kattencafé Mau - open voor take-off - en even verder The Gallery. Voeg daarbij kunstenaar Stefaan Vermeulen en je krijgt een rondleiding door de kosmopolitische stad Genk met straatkatten als rode draad.

Stefaan Vermeulen is een landschapschilder van vandaag: het schilderen primeert, het onderwerp is ondergeschikt. Vermeulen gaat op zoek naar de beeldende zeggingskracht van verf op het doek, met snelle en schijnbaar onaffe verfstreken.

Twee jaar geleden ging hij tijdens een tentoonstelling in het Emile Van Dorenmuseum in dialoog met de landschapsschilders van vorige eeuw. Vandaag hangen een vijftigtal van zijn werken, allemaal in klein formaat, in The Gallery in de Molenstraat. Hij schildert neo-impressionistische stukjes Genks landschap en die stukjes vormen samen een mozaïek van de stad, waar Stefaan opgroeide en zijn vorming kreeg van onder meer Ado Hamelryck en Hugo Duchateau.

Zwerfkat

Voor deze tentoonstelling zwierf Vermeulen door ‘zijn’ stad als een zwerfkat, vrij en zonder beklemmende verplichtingen: hij proeft van het kosmopolitische en van de zovele culturen waartussen hij opgroeide, waar de vraag naar afkomst en nationaliteit niet gesteld werd. De titels van de werken zijn gewoon namen uit het Genkse telefoonboek. Die vijftig stukjes Genk tonen samen de ziel van de stad. Hier en daar hangen er losweg een aantal foto’s van straatkatten tussen die als het ware de weg wijzen.

Je kan nog één weekend binnenlopen in The Gallery, Molenstraat 7, op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14 en 18 uur, en meemaken hoe Stefaan Vermeulen zijn stad laat zien als lichtend voorbeeld in deze donkere coronatijd, met straatkatten als metafoor.