Margot Cloet: “Verplicht vaccinatie voor al het zorgpersoneel”

De vaccinatie tegen het coronavirus moet verplicht worden voor wie in de zorg werkt. Dat zegt Margot Cloet van de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. “De impact van het virus op ons dagelijkse leven, op hoe we functioneren, op wat we kunnen doen, is té groot.”

Verplicht vaccinatie tegen het coronavirus voor wie in de zorg actief wil zijn. Dat is het standpunt van Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie van woonzorgcentra en ziekenhuizen. De impact van de vaccinaties wordt stilaan duidelijk, zeker in de rusthuizen, waar al op grote schaal gevaccineerd is: het aantal overlijdens in woonzorgcentra gaat er fors achteruit.

LEES OOK. Vaccinaties verplichten is het laatste redmiddel, maar “het mag geen taboe zijn”

© BELGA

Tegelijk wil zeker niet al het personeel effectief gevaccineerd worden. In een woonzorgcentrum in Anzegem is de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus uitgebroken. Daar bleken vier van de zes besmette personeelsleden niet gevaccineerd. “Een waarschuwing”, vindt Steven Van Gucht van Sciensano.

“We moeten denken aan een verplichting tot vaccinatie”, zegt Margot Cloet, de gedelegeerd-bestuurder van Zorgnet-Icuro. “We zouden dat in de arbeidswetgeving kunnen inschrijven, in de wet rond welzijn op het werk. Daarin staat nu al dat je gevaccineerd moet zijn tegen hepatitis als je in de zorg aan de slag wil. Dat moeten we kunnen uitbreiden met een vaccinatie tegen het coronavirus.”

Zover is het echter nog niet. “Er moeten natuurlijk voldoende vaccins beschikbaar zijn, en iedereen moet de kans hebben gekregen om een prikje te krijgen”, zegt Cloet. “Zover zijn we nog niet.”

Volgens Cloet is een verplichte vaccinatie wel nodig. “De impact van de pandemie op de sector, op ons dagelijks leven, op wat we kunnen doen en laten, is gewoon te groot”, zegt ze.