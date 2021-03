Campus Genk Middenschool sponsort vzw ’n Witte Roos

In GO! Campus Genk Middenschool hanteert men de filosofie dat een school met beide voeten verankerd moet zijn in de lokale maatschappij. Vanuit die filosofie vertrok directeur Natacha Peeters toen ze de verschillende activiteiten van de school onderbracht in een groot SDG-project (Sustainable Development Goals). GO!Campus Genk Middenschool is een school van en voor de Genkenaren.“In die optiek linkten de leerkrachten van 1A onze jaarlijkse sponsorloop aan de Genkse vzw ’n Witte Roos”, vertelt directeur Peeters. “De leerkrachten lieten de leerlingen kiezen uit een hele resem Genkse goede doelen. Deze vzw won uiteindelijk het pleit.” De vzw 'n Witte Roos biedt kosteloos herbalanceringsmassages aan in verschillende Vlaamse ziekenhuizen ten behoeve van kankerpatiënten. Zo'n massage hanteert een speciale techniek waarbij zachte strelingen en aanrakingen zonder druk op het bloed of lymfesysteem uitgevoerd worden. Deze massage geeft de patiënt de kans om alles even te vergeten en alleen maar te genieten.

Mini-happening

“Vorig jaar droeg ’n Witte Roos ook al de voorkeur van de leerlingen, maar toen gooide corona roet in het eten”, gaat de directeur verder. “Dit jaar hopen wij eind mei de sponsorloop te kunnen organiseren. Als de experten de toestemming geven, kunnen wij dan ook supporters uitnodigen en er een mini-happening van maken, alles overeenkomstig de coronaregels. De kinderen worden gesponsord per gelopen kilometer. Het geld gaat dan integraal naar ’n Witte Roos. Zo willen wij ook ons steentje bijdragen aan een betere Genkse samenleving. En tenslotte is het ook gewoon leuk en gezond”, besluit directeur Peeters.