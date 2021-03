Leerlingen en leerkrachten De Berk zwaaien juf Nicole uit

Juf Nicole was een echte duizendpoot voor de school. Zo begeleidde ze vroeger de kinderen op de schoolbus, hielp ze de lokalen verven, maakte ze het middageten klaar, poetste ze de lokalen, hielp ze mee in de opvang enzovoort. Op haar laatste werkdag werd ze in de bloemetjes gezet en kwam elke klas een voor een afscheid nemen van de juf. “Wij wensen haar veel geluk toe. Geniet van je pensioen, juf Nicole”, klinkt het op de school.