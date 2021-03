Zelfs met stijgende coronacurves blijft het idee dat de teugels een stukje losser kunnen, circuleren in de Wetstraat. Maar de roep is wel een pak minder luid geworden. De meeste partijen kijken samen met de rest van het land met een bang hartje toe hoe de cijfers evolueren. “Maar zodra het kan, willen we dat mensen meer vrienden en familie kunnen zien.”