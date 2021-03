Ferm Meeuwen organiseert kleurwedstrijd op afstand

Omdat de kidsactiviteit van Ferm Meeuwen tijdens de krokusvakantie niet live kon doorgaan, heeft het bestuur van Ferm in samenwerking met illustrator Frank Daenen een kleurwedstrijd op afstand georganiseerd.

Onder de noemer ‘Ferm Meeuwen for kids’ organiseerde het bestuur een kleurwedstrijd op afstand. Per mail werd een bundel kleurplaten van illustrator Frank Daenen bezorgd aan de kinderen. Die gingen aan het kleuren en stuurden vervolgens de mooiste kleurplaten binnen. Iedereen die een tekening binnengebracht heeft, kreeg sowieso ook een kleine attentie. Maar de onschuldige hand van Frank maakte twee winnaars bekend. Bij de kleuters was dat de 4-jarige Robbe Leyssen, bij 6- tot 12-jarigen kwam de 7-jarige Ferre Moors als winnaar uit de bus.

Meer foto’s op www.fermmeeuwen.be