NBA. Gesigneerd kaartje van Luka Doncic levert recordbedrag op

Verzamelaar Bolillo Lajan San bevestigde het nieuws op zijn Instagrampagina. De verkoop vond plaats op de 22-jarige verjaardag van de sterspeler van Dallas Mavericks.

De vorige recordsommen werden betaald voor kaartjes van Giannis Antetokounmpo (1,8 miljoen dollar), LeBron James (1,8 miljoen dollar) en Michael Jordan (1,4 miljoen dollar).

Antetokounmpo leidt Milwaukee in topper voorbij Clippers

Giannis Antetokounmpo heeft zijn status van MVP in de NBA nog eens onderstreept in de topaffiche van zondagavond tegen de LA Clippers. De Griekse sterspeler van Milwaukee leidde de Bucks naar een 105-100 overwinning.

Antetokounmpo was goed voor 36 punten en veertien rebounds. Het was al de vierde wedstrijd op rij dat de tweevoudige MVP minstens 35 punten maakte. Kareem Abdul-Jabbar was in 1973 de laatste speler van Milwaukee die daarin slaagde.

Bij de bezoekende Clippers was Kawhi Leonard met 25 punten de beste schutter.

Milwaukee behaalde zondag een 21e zege in 34 wedstrijden en volgt daarmee in het spoor van Philadelphia (22-12) en Brooklyn (22-13), de top twee uit de Eastern Conference.

De Clippers leden een twaalfde nederlaag (tegen 24 zeges) en moesten hun tweede plaats in de Western Conference afstaan aan stadsgenoot Lakers. De regerende kampioen won zondag in eigen huis met 117-91 van Golden State. Zes spelers van de thuisploeg eindigden in de dubbele cijfers, met de onvermijdelijke LeBron James (19 ptn) in zijn 1.300e wedstrijd in het reguliere seizoen als topschutter.

Uitslagen:

Milwaukee - LA Clippers 100-105

Toronto - Chicago uitgesteld

Boston - Washington 111-110

Detroit - New York 90-109

Miami - Atlanta 109-99

Houston - Memphis 84-133

LA Lakers - Golden State 117-91

Minnesota - Phoenix 99-118

Sacramento - Charlotte 126-127

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage)

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 22 12 .647

2. Brooklyn 22 13 .629

3. Milwaukee 21 13 .618

4. New York 18 17 .514

5. Miami 17 17 .500

6. Boston 17 17 .500

7. Toronto 17 17 .500

8. Charlotte 16 17 .485

9. Indiana 15 17 .469

10. Chicago 15 17 .469

11. Atlanta 14 20 .412

12. Washington 13 19 .406

13. Orlando 13 21 .382

14. Cleveland 13 21 .382

15. Detroit 9 25 .265

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 27 7 .794

2. LA Lakers 24 11 .686

3. LA Clippers 24 12 .667

4. Phoenix 22 11 .667

5. San Antonio 17 12 .586

6. Portland 18 14 .563

7. Denver 18 15 .545

8. Golden State 19 16 .543

9. Dallas 16 16 .500

10. Memphis 15 15 .500

11. New Orleans 14 19 .424

12. Oklahoma City 14 20 .412

13. Sacramento 13 21 .382

14. Houston 11 21 .344

15. Minnesota 7 28 .200

Programma van mandag:

Orlando - Dallas

Philadelphia - Indiana

New Orleans - Utah

San Antonio - Brooklyn

Chicago - Denver

Houston - Cleveland

Portland - Charlotte