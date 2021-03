Vogels zeggen leerlingen De Beerring wanneer ze klas moeten verluchten

Deze week kreeg VBS De Beerring bezoek van verschillende vogels. Deze vogels zijn CO2-meters en kwamen de leerlingen leren hoe ze het best kunnen ventileren en hoe ze de lucht gezond kunnen houden.

Aan de hand van de kleur van de ogen of een fluitsignaal, wisten de leerlingen of ze de klas meer moesten verluchten. Dat kon bijvoorbeeld door een deur of extra raam open te zetten. Aan de hand van grafieken konden ze de vorderingen volgen van CO2 en de temperatuur. De leerlingen en juffen probeerden de vogels een leuk nestje te geven tijdens hun verblijf om het hen zo aangenaam mogelijk te maken. Volgende week gaan de vogels weer op reis naar een andere school.