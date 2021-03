David Goffin stijgt een plek na titel in Montpellier, Elise Mertens moet er eentje prijsgeven op wereldranglijst

David Goffin ziet zijn toernooizege in Montpellier vertaald in een plaats winst op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar staat veertiende. Het is de enige wijziging in de top dertig van het mannentennis. Elise Mertens moet meen plaatsje inleveren in de nieuwe wereldranglijst van het vrouwentennis. De Limburgse staat achttiende.

Goffin wipt over de Canadees Milos Raonic. Hij heeft amper tien puntjes achterstand op de Spanjaard Roberto Bautista Agut, tegen wie hij zondag zijn vijfde ATP-titel veroverde.

De hoogste ranking van de Luikenaar is nummer 7 in november 2017. Deze week is hij aan de slag in Rotterdam waar hij opent tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 37).

De Australiër Alexei Popyrin komt dankzij zijn titel in Singapore de top 100 binnen op plaats 82. Hij klimt 32 posities. De zege in het dubbel was er voor Sander Gillé en Joran Vliegen. Zij gaan licht vooruit op de dubbelranking. Vliegen is 35e (+2) en Gillé 38e (+3).

Dé sprong van de week komt op naam van de Argentijnse tiener Juan Manuel Cerundolo. Die won voor eigen volk in Cordoba meteen de titel in zijn eerste ATP-toernooi en stijgt 154 plaatsen naar nummer 181.

Kimmer Coppejans blijft de tweede Belg op plaats 185 (-3) voor Ruben Bemelmans (200e, -2).

Mertens zakt een plek

Elise Mertens wordt op de ranking voorbijgestoken door de Poolse Iga Swiatek. Die won afgelopen weekend het toernooi van Adelaide en pakte zo een tweede titel, na Roland Garros vorig jaar. De negentienjarige Poolse stijgt drie posities naar nummer 15.

Verder zijn er geen verschuivingen in de top dertig. De Australische Ashleigh Barty behoudt de eerste plaats voor de Japanse Naomi Osaka en de Roemeense Simona Halep.

Ook bij de andere Belgen blijft alles bij het oude. Alison Van Uytanck (WTA 66), Kirsten Flipkens (WTA 92) en Greet Minnen (WTA 113) blijven op hun plaats staan.

De ATP-ranking van maandag 1 maart (met tussen haakjes de ranking van 22 februari)

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 12030 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 9850

3. (3) Daniil Medvedev (Rus) 9735

4. (4) Dominic Thiem (Oos) 9125

5. (5) Roger Federer (Zwi) 6630

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Gri) 6595

7. (7) Alexander Zverev (Dui) 5615

8. (8) Andrey Rublev (Rus) 4609

9. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3480

10.(10) Matteo Berrettini (Ita) 3480

11.(11) Denis Shapovalov (Can) 2910

12.(12) Gaël Monfils (Fra) 2860

13.(13) Roberto Bautista (Spa) 2770

14.(15) David Goffin (Bel) 2760

15.(14) Milos Raonic (Can) 2630

16.(16) Pablo Carreno Busta (Spa) 2585

17.(17) Grigor Dimitrov (Bul) 2575

18.(18) Fabio Fognini (Ita) 2535

19.(19) Félix Auger-Aliassime (Can) 2516

20.(20) Stan Wawrinka (Zwi) 2365

...

185. (182) Kimmer Coppejans 387

200. (198) Ruben Bemelmans 353

284. (282) Steve Darcis 196

344. (342) Arthur De Greef 129

348. (347) Michael Geerts 127

392. (391) Jeroen Vanneste 108

417. (416) Christopher Heyman 98

435. (432) Zizou Bergs 90

458. (458) Yannick Mertens 82

573. (571) Arnaud Bovy 52

577. (603) Gauthier Onclin 51

638. (633) Clement Geens 39

686. (685) Benjamin Dhoe 33

823. (821) Julien Cagnina 20

980. (978) Simon Beaupain 12

982. (980) Maxime Pauwels 12

1077.(1075) Tom Pisane 9

1154.(1152) Martin Van Der Meerschen 7

1167.(1166) Yannick Vandenbulcke 6

1271.(1270) Romain Barbosa 4

1478.(1477) Loic Cloes 2

1500.(1499) Yannik Reuter 2

1593.(1558) Rapahel Collignon 2

1604.(1603) Guillaume Dermiens 2

1621.(1620) Buvaysar Gadamauri 2

1737.(1737) Nicolas Demeroutis 1

1737.(1737) Louis Herman 1

1737.(1737) Tuur Heuvinck 1

1978.(1977) Romain Faucon 1

De WTA-ranking van 1 maart (tussen haakjes de ranking op 22 februari).

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 9186 punten

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7835

3. (3) Simona Halep (Roe) 7255

4. (4) Sofia Kenin (VSt) 5760

5. (5) Elina Svitolina (Oek) 5370

6. (6) Karolína Plísková (Tsj) 5205

7. (7) Serena Williams (VSt) 4915

8. (8) Aryna Sabalenka (WRu) 4810

9. (9) Bianca Andreescu (Can) 4735

10.(10) Petra Kvitová (Tsj) 4571

11.(11) Kiki Bertens (Ned) 4505

12.(12) Belinda Bencic (Zwi) 4255

13.(13) Jennifer Brady (VSt) 3765

14.(14) Victoria Azarenka (WRu) 3535

15.(18) Iga Swiatek (Pol) 3483

16.(15) Garbine Muguruza (Spa) 3320

17.(16) Johanna Konta (GBr) 3206

18.(17) Elise Mertens (Bel) 3060

19.(19) Madison Keys (VSt) 2962

20.(20) Markéta Vondrousová (Tsj) 2952

...

66.(66) Alison Van Uytvanck 1155

92.(92) Kirsten Flipkens 878

113.(113) Greet Minnen 696

125.(124) Ysaline Bonaventure 642

169.(169) Yanina Wickmayer 435

227.(228) Maryna Zanevska 307

232.(231) Marie Benoit 299

257.(256) Lara Salden 259

419.(419) Magali Kempen 114

482.(479) Kimberley Zimmerman 90

797.(797) Eliessa Vanlangendonck 29

812.(811) Helene Scholsen 27

934.(935) Chelsea Vanhoutte 19

949.(947) Victoria Kalaitzis 18

1054.(1051) Kim Clijsters 12

1110.(1110) Sofia Costoulas 10

1125.(1126) Clara Vlasselaer 10

1140.(1140) Eline Audenaert 10

1147.(1147) Amelie Van Impe 9