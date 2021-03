Volkstoeloop in Brussel: politie moet meer dan honderd jongeren uit elkaar drijven

Een groot aantal jongeren droeg geen mondmasker én stond te dicht bij elkaar.

“Er waren al vanaf de namiddag agenten ter plaatse”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. De meeste jongeren troepten samen in de buurt van de vijver. “Toen de politie verschillende jongeren aansprak en vroeg een mondmasker op te zetten, weigerden ze.”

Toen de politie hen vroeg te vertrekken begonnen ze in koor te roepen om vrijheid: “Liberté, liberté”. Aanstalten om te vertrekken maakten ze niet. Integendeel, sommigen begonnen met projectielen te gooien.

Drones werden ingezet om zicht te krijgen op de massa. “Er was ook veel personeel voor ons voorzien. Vanaf dat zij ter plaatse waren, besloot de politie de grote groepen jongeren uit elkaar te drijven.” Dat lukte en later op de avond keerde de rust in Ter Kamerenbos weer. Hoeveel personen er precies samentroepten in Brussel is niet geweten. (cdh)