Inge Coopman, directeur van woonzorgcentrum Wielant in Anzegem. — © Peter Malaise

In een woonzorgcentrum in Anzegem is de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus uitgebroken. Het goede nieuws: twaalf besmette bewoners kregen tijdig hun tweede vaccinatie en hebben amper symptomen. Maar verontrustend volgens experts en virologen: minstens vier van de zes besmette personeelsleden waren níét gevaccineerd.