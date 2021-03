Golfer Thomas Pieters strandt op vijftiende plaats op Puerto Rico Open

Thomas Pieters, na de tweede ronde vijfde en na de derde elfde, is uiteindelijk op een gedeelde vijftiende plaats gestrand in het Puerto Rico Open golftoernooi (PGA Tour/3 miljoen dollar). Met een slotronde in 70 slagen, twee onder par, bracht de 29-jarige Antwerpenaar zijn totaal op de Gran Reserve golfbaan in Rio Grande op 277, elf onder.