Dimitri Van den Bergh stelt opnieuw teleur, Kim Huybrechts beste Belg in vierde toernooi Players Championship darts

Ook in het vierde toernooi van het Players Championship, zondag in het Engelse Bolton, hebben de Belgische darters geen potten kunnen breken. Kim Huybrechts (PDC-38) bracht het er met een derde ronde (1/16 finales) het best van af.

Na zeges tegen de Rus Boris Koltsov (PDC-156) en de Engelsman Luke Humphries (PDC-42) stuitte de 35-jarige Antwerpenaar op de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-2). Die bleek met 6-2 te sterk. Van Gerwen leverde overigens ook geen topprestatie in Bolton. Met een halve finale, waarin hij met 7-3 verloor van de Australiër Damon Heta (PDC-52), deed “Mighty Mike” het zondag wel al beter dan de voorbije dagen. Donderdag strandde hij in de derde ronde, vrijdag in de achtste finales en zaterdag al in de eerste ronde.

Geert De Vos (PDC-156) ging er zondag in de tweede ronde met 6-5 uit tegen de Duitser Gabriel Clemens (PDC-29), waarbij hij een 3-5 voorsprong uit handen liet glippen. Voor Dimitri Van den Bergh (PDC-10) en Mike De Decker (PDC-88) eindigde het al in de eerste ronde.

De Welshman Jonny Clayton (PDC-18), runner-up in het eerste en tweede toernooi, schoot nu de hoofdvogel af. In de finale versloeg hij Heta (PDC-52) met 8-6.

Eerste ronde:

Krzysztof Kciuk (Pol/124) - Mike De Decker (Bel/88) 6-2

Kim Huybrechts (Bel/38) - Boris Koltsov (Rus/156) 6-2

Geert De Vos (Bel/156) - Steve Brown (Eng/120) 6-0

Jake Jones (Eng) - Dimitri Van den Bergh (Bel/10) 6-3

Tweede ronde:

Gabriel Clemens (Dui/29) - Geert De Vos (Bel/156) 6-5

Kim Huybrechts (Bel/38) - Luke Humphries (Eng/42) 6-3

Derde ronde:

Michael van Gerwen (Ned/2) - Kim Huybrechts (Bel/38) 6-2

Finale:

Jonny Clayton (Wal/18) - Damon Heta (Aus/52) 8-6