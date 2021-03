Vlaanderen schakelt versnelling hoger met vaccinatiecampagne

In Vlaanderen schakelt de vaccinatiecampagne tegen het nieuwe coronavirus deze week een versnelling hoger. Er zullen zo’n 129.489 spuitjes met een vaccin tegen covid-19 worden toegediend. Ter vergelijking: vorige week werden er 78.422 coronavaccins gezet in Vlaanderen.

Vooral in de ziekenhuizen gaat het om een forse inhaaloperatie. Tot 75.860 vaccins zullen er worden verdeeld onder het personeel, tegen slechts 28.088 vorige week.

Voor het eerst zullen ook 65-plussers uit assistentiewoningen (serviceflats) aan de beurt komen. Concreet zijn er voor hen 15.318 spuitjes gepland, met het Pfizer-vaccin.

Voor de vaccinatiecentra, waar personeel uit de eerstelijnszorg een vaccin van AstraZeneca kan krijgen, blijft het aantal leveringen deze week beperkt tot 21.500 stuks. Dat is slechts een kleine toename tegenover vorige week. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid liet wel al verstaan dat er in de week van 8 maart 39.100 AstraZeneca-vaccins zullen worden verdeeld, en 12.564 Pfizervaccins. Die laatste zijn bestemd voor personeel uit de eerstelijnszorg dat ouder is dan 55 jaar.

De sector voor personen met een handicap zal deze week iets minder bedeeld zijn dan vorige week: 13.758 vaccins versus 23.184. Tegen het einde van deze maand zou de campagne daar achter de rug moeten zijn.

Woonzorgcentra

In de Vlaamse woonzorgcentra tot slot is de vaccinatiecampagne nu al bijna afgerond. Ruim 98,85 procent van de vaccins zijn geleverd, deze week zullen er nog zo’n 3.053 Pfizer-vaccins worden toegediend. De effecten zijn duidelijk zichtbaar want het aantal corona-uitbraken is er al sterk afgenomen, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voor nieuwe personeelsleden of nieuwe bewoners van die woonzorgcentra heeft het Agentschap bepaald dat de eerste groep terecht kan in de vaccinatiecentra. Voor de nieuwe bewoners moet het rusthuis contact opnemen met een hub-ziekenhuis.